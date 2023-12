Incidente in Basilicata!

Anas fa sapere agli automobilisti:

“La strada statale 106 ‘Jonica’ è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione sud, in prossimità del km 427, a Policoro (MT), per incidente.

Per cause in corso di accertamento, tre autovetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sulla complanare, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”.