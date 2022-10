A Marsicovetere arrivano i parcheggi rosa! L’annuncio del sindaco

“Da Sindaco di Marsicovetere ho ritenuto opportuno attivarmi con l’ausilio del Comandante della Polizia Locale, e, insieme abbiamo inoltrato una richiesta di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili al fine di realizzare stalli rosa per la sosta dei veicoli delle donne in gravidanza e aree di sosta per i veicoli delle persone disabili, con l’obiettivo di migliorare il diritto alla mobilità nel nostro Comune che pur non essendo un centro di grande dimensioni offre da sempre la multifunzionalità di servizi pubblici ad un’area vasta come la Val d’Agri”.

Così annuncia il sindaco Marco Zippari che aggiunge:

“La candidatura è andata a buon fine e Marsicovetere rientra tra i 20 Comuni beneficiari presenti in Basilicata!

La crescita di un paese passa anche attraverso questi investimenti che rappresentano le vere linee inclusive e rendono più facili i diritti e gli accessi ai parcheggi già esistenti sul territorio”.

