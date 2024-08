A Picerno due giorni di festa tra musica, animazione e tanto divertimento! L’evento in programma

A Picerno il 9-10 Agosto tutti pronto per la sedicesima edizione di Porklandia e Notte Bianca & Felice.

L’amministrazione comunale e la Pro Loco di PICERNO vi aspettano per due giorni di festa tra musica, animazione, stand gastronomici e tanto divertimento.

Come fanno sapere gli organizzatori:

“Un programma pensato per tutte le età, dai più piccini ad un target più adulto.

Si comincia il 9 agosto presso il teatro P. Impastato con l’esibizione del mago Eugenio Bonnaci, street band con majorettes per le vie del centro storico e concerto del primo tributo a Rino Gaetano, i Ciaorino.

Finale danzante col campione del mondo di organetto Giovanni Cerbasi.

Il 10 Agosto Notte Bianca & Felice di PICERNO: gonfiabili per bambini, artisti di strada per il centro storico, in Via Vito Marcantonio concerto di Alis wall Travel.

Finale conclusivo a celebrare i 20 anni di carriera dei Musicamanovella: anti ospiti per rendere omaggio a questo traguardo :Krikka reggae, Rocco Fiore , Francesco Filizzola, Alice muro e Francesco Fabrizio e altri ospiti per concludere gran finale con dj set di Mr. Brenno .

Vi aspettiamo a Picerno per due giorni di tanto divertimento”.

Di seguito la locandina con i dettagli.