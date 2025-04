Potenza, aumentano i cinghiali ma anche le catture! Ecco le trappole installate e le azioni messe in campo

La crescente presenza dei cinghiali nelle aree urbane di Potenza non è più un fenomeno passeggero, ma una realtà con cui la nostra città deve fare i conti.

L’Amministrazione Comunale si sta attivando per contrastare il fenomeno, ma anche i cittadini hanno un ruolo fondamentale nel contenere la proliferazione degli animali selvatici.

Le abitudini scorrette di alcuni, contribuiscono ad un aumento esponenziale della presenza dei cinghiali, creando preoccupazione in molte zone della città.

Sono state messe in campo misure concrete, tra cui la collaborazione con Eco Wild, un’azienda specializzata nella gestione del fenomeno, e l’instancabile supporto della Protezione Civile.

La strategia ha portato a un aumento significativo delle catture, con ben 26 esemplari, catturati in un mese grazie alla nuova disposizione delle trappole.

Le trappole sono state installate in 17 siti strategici, monitorati attraverso fototrappole che ne rilevano le abitudini.

Michele Beneventi, Assessore all’Ambiente, ha dichiarato:

“Nonostante la situazione possa sembrare preoccupante, è fondamentale parlare di fenomeno cinghiali e non di emergenza.

Potenza è una città di montagna, un ambiente naturale adatto alla presenza di fauna selvatica.

L’Amministrazione Telesca, attraverso l’impegno dell’U.D.Ambiente che ho l’onore di rappresentare, sta portando avanti un’azione mirata alla cattura dei cinghiali, con risultati eccellenti ottenuti in tempi rapidi.

Questo è il frutto di un lavoro di squadra che coinvolge anche la collaborazione professionale dell’Eco Wild e l’impegno della Protezione Civile di Potenza.

Pur consapevoli che questa azione non risolverà definitivamente il problema, il nostro impegno è volto a garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

Un ringraziamento particolare va al nostro Sindaco Vincenzo Telesca, che ha sempre dimostrato grande vicinanza e sensibilità anche in questa circostanza”.

L’invito alla cittadinanza è quello di collaborare, seguendo le norme per il conferimento corretto dei rifiuti e a non alimentare in modo improprio la fauna selvatica.

Solo attraverso l’impegno di tutti sarà possibile contenere il fenomeno e tutelare la sicurezza e il benessere della città.