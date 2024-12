A Pignola due Pannelli relativi ai Diritti dell’Infanzia. Ecco dove verranno installati

Venerdì 6 Dicembre 2024, la Prefettura di Potenza e l’Unicef Basilicata, d’intesa con l’Amministrazione Comunale di Pignola e la FIDAPA sez. di Pignola, hanno organizzato una Giornata dedicata al 10° report su Minori Stranieri Non Accompagnati con dati al 13 novembre 2024.

La Giornata si svolge a un anno esatto dal rinnovo per un altro triennio dell’Accordo di Programma “La Basilicata una regione in rete: La Prefettura di Potenza Partner Istituzionale dell’UNICEF per la Difesa e la Tutela dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, tra la Prefettura di Potenza, S.E. Michele Campanaro, l’Unicef Italia, Presidente Carmela Pace e, per delega, l’Unicef Basilicata, Presidente Angela Granata.

L’Accordo di Programma ha la finalità di svolgere insieme una funzione di presidio difesa e tutela dei Diritti dell’Infanzia, in rete con altri Enti e Istituzioni.

La Presidente Angela Granata afferma:

“Le priorità dell’Accordo di Programma sono costruire le basi per un’integrazione civile e culturale dei Minori Stranieri Non Accompagnati da un lato e potenziare le forme di tutela dei diritti dei minori dall’altro”.

La Giornata è articolata in due momenti:

Ore 10.00 – Conclusione del Progetto “Unicef per ogni Comune” che prevede l’installazione di due Pannelli relativi ai Diritti dell’Infanzia, agli obiettivi dell’Agenda 2030 e ai Valori, che vengono installati presso il Parco Giochi “Giovanni Paolo II”, Scuola Infanzia e Primaria, e, in un secondo momento, anche nel Parco Giochi del Pantano, Scuola Primaria.

Ore 11.30 – Conferenza Stampa a Palazzo Albano Gaeta, Sala Consiliare, di Pignola, per la presentazione del 10° Report sul Monitoraggio del flusso Migratorio dei MSNA, e le conseguenti Azioni di inclusione dei MSNA sul territorio.

I dati, come le Azioni del Report, sono in progress.

Al 30 Settembre 2024 il totale dei Minori Stranieri Non Accompagnati è di 229, di cui n. 156 nei Centri SAI, n. 39 nei CAS, Centri di accoglienza straordinaria e n.34 nei Centri Comunali.

Tali dati vengono integrati con quelli al 13 Novembre forniti dal Prefetto nel Suo contributo, dai quali si registra un lievissimo calo, i MSNA, infatti, sono 216, di cui n. 156 nei Centri SAI, n. 26 nei CAS, Centri di accoglienza straordinaria e n.34 nei Centri Comunali.

Alla presentazione del 10° Report sulla Ricerca-Azione relativa al 2024, partecipano:

il Prefetto di Potenza S.E. Michele Campanaro,

il Presidente ANCI Basilicata Gerardo Larocca,

il Sindaco di Pignola Antonio De Luca,

la Presidente Unicef Basilicata Angela Granata,

la Dirigente I.C. di Pignola,

le rappresentanti della FIDAPA,

le Responsabili e i M.S.N.A. ospiti dei CAS “Human Flowers”,

Fondazione “Ave Maria” di Pignola,

Alunni e Alunne dell’Istituto Comprensivo di Pignola,