A Pignola manca poco per una manifestazione unica per riportare in vita la storia più antica e cara.

È quanto fa sapere l’Amministrazione che aggiunge:

“Complimenti agli organizzatori e a tutti coloro che ne prenderanno parte.

Appuntamento questa sera alle 18.30 per il Presepe Vivente per le vie del nostro centro storico”.

Di seguito la locandina con i dettagli.