I giovani di Forza Italia Basilicata donano un sorriso ai bambini ricoverati in ospedale! Ecco le foto

Nella giornata di oggi, sabato 23 novembre, i ragazzi di Forza Italia Giovani Basilicata, nell’ambito dell’iniziativa del Natale solidale, hanno consegnato i giocattoli, gentilmente donati da chi ha voluto aderire all’iniziativa, presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Carlo di Potenza.

Di seguito le parole del Coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Basilicata, Simone Pierro:

“Sono davvero contento per il risultato di quest’iniziativa e per la partecipazione che c’è stata da parte delle tante persone che hanno inteso contribuire alla causa solidale da noi promossa donando giocattoli, è a loro che va il nostro più sentito ringraziamento.

Consegnare ai bambini ricoverati un dono per il Natale e guardare i loro occhi felici in un momento di sofferenza è stato per noi il miglior regalo che potessimo ricevere.

Desidero ringraziare sentitamente i ragazzi di Forza Italia Giovani Basilicata che hanno contribuito all’iniziativa spendendosi in prima persona e desidero altresì ringraziare l’Ospedale San Carlo nelle figure del Direttore Generale Dott. Ing. Giuseppe Spera, del Primario di Pediatria Dott. Sergio Manieri, e dell’Addetto Stampa Dott. Enrico Basile, per la disponibilità.

Desidero poi rivolgere un ringraziamento al Responsabile del Sud di Forza Italia Giovani, Nicola Padula, per aver dato inizio al Natale solidale in qualità di Coordinatore e per aver continuato a partecipare all’iniziativa”.

Ecco le foto.