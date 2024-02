A Pignola vivo il ricordo di Nicola Vista, una persona straordinaria: “esempio di impegno sociale e dedizione”. I dettagli

Giornata importante ieri per la comunità di Pignola.

Ecco quanto fa sapere il Sindaco, Antonio De Luca:

“Con grande emozione e profondo rispetto, voglio rivolgere un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro alla nuova associazione locale che nasce in memoria di una persona straordinaria, Nicola Vista, la cui vita è stata un esempio di impegno sociale e dedizione alla nostra comunità.

Questa iniziativa non solo onora la sua memoria ma rappresenta anche una speranza tangibile per il futuro, dimostrando come i valori di solidarietà e impegno possano trasformarsi in azioni concrete a beneficio di tutti.

Siamo felici di supportare e incoraggiare le attività di questa nuova associazione, augurando loro di proseguire con forza e determinazione nel cammino intrapreso.

Insieme, continuiamo a costruire una comunità sempre più inclusiva, solidale e attenta alle esigenze di tutti. Buon lavoro!”.

Ecco alcune foto della serata.