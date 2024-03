A Potenza brutto incendio! Ecco cosa è andato distrutto

Incendio nella notte nel quartiere di Macchia Romana, a Potenza.

A prendere fuoco è stata un’automobile parcheggiata in via Oscar Romero, che come specifica rainews, “è andata totalmente distrutta.

Le fiamme si sono estese e hanno danneggiato altre due auto nelle vicinanze.

Interessato anche un palazzo, dove la facciata è rimasta annerita e sono state danneggiate le pignatte di un balcone, reso inagibile a scopo precauzionale per verificarne la stabilità.

Danni anche ad alcuni contatori di acqua e gas, per i quali già nella notte sono intervenuti i tecnici.

Sul posto, Vigili del Fuoco e Polizia.

Ancora sconosciute le cause del rogo“.

(In copertina: immagine d’archivio).