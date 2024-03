Potenza non dimentica la giovane Elisa “strappata alla vita nel più subdolo dei modi”. L’iniziativa

La nostra Elisa Claps continua a non essere dimenticata.

Lo spazio di fronte alla chiesa della Trinità a Potenza, infatti, sarà intitolato alla memoria della giovane.

La giunta comunale, guidata dal sindaco Mario Guarente, ha approvato all’unanimità la proposta del consigliere Falotico di dedicare un luogo del centro storico della città alla sedicenne uccisa da Danilo Restivo nel 1993.

Il suo corpo fu ritrovato proprio nel sottotetto dell’edificio diciassette anni dopo, nel 2010.

Il parco di Macchia Romana, sempre a Potenza, che già porta il nome di Elisa Claps diventerà “Parco del Fiore bianco”.

Pochi mesi fa, dopo trent’anni dalla morte della ragazza, grande successo di pubblico ha riscosso la trasmissione della fiction Rai “Per Elisa” seguito dal podcast di Pablo Trincia “Dove nessuno guarda”.

Simbolica la scelta del luogo.

Come tutti sanno, davanti alla chiesa Elisa Claps è passata più volte prima di quel noto 12 settembre.

Come si legge nel provvedimento di giunta:

“L’intitolazione è un atto doveroso e non riparatorio” per far sì “che non si spenga mai il ricordo di una giovanissima ragazza strappata alla vita nel più subdolo dei modi”.

Tutta la comunità potentina “ha il dovere di attivare ogni iniziativa capace di far crescere in modo concreto la cultura della non violenza e della non indifferenza”.