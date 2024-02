A Potenza corsi di nuoto gratuiti per persone con disabilità! Ecco tutto quello che c’è da sapere

E’ stato firmato in mattinata, nell’ufficio Sport della sede municipale di Sant’Antonio la Macchia, il protocollo d’intesa tra Comune di Potenza e Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, finalizzato alla realizzazione di corsi di nuoto gratuiti per persone con disabilità.

Presenti:

l’assessore allo Sport Gianmarco Blasi,

il delegato regionale della Federazione Mario Giugliano,

il dirigente dell’Unità di direzione Manutenzione del Patrimonio e Viabilità – Ufficio Sport, Giampiero Cautela,

Matteo Trombetta, coordinatore regionale di ‘Sport e Salute’,

Gerardo Zandolino, presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico,

Margherita Perretti, presidente della Commissione regionale Pari Opportunità Basilicata.

Prosegue l’assessore Blasi:

“Riteniamo che lo sport per le persone con disabilità rappresenti una duplice opportunità, rivestendo grande importanza per quello che riguarda la forma fisica e un valido ausilio per condurre una vita sana, oltre che, contestualmente, la possibilità di incrementare le occasioni di socializzazione e, quindi, di garantire un miglior benessere complessivo.

Abbiamo ritenuto di dare il via, grazie alla Federazione, a corsi di avviamento alla disciplina sportiva natatoria nella piscina comunale di parco Montereale, nel rispetto delle normative di sicurezza e utilizzando figure professionali ‘titolate’ nel sostenere un percorso di avvicinamento allo sport paralimpico”.

Ha spiegato il delegato regionale Giugliano:

“La FINP è una Federazione senza fini di lucro, riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico, sorta con l’intento di promuovere, coordinare, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica del nuoto paralimpico da parte delle persone con disabilità.

Con il presente protocollo prevediamo la messa a disposizione di tecnici federali preparati e in grado di garantire il miglior supporto possibile alle persone con disabilità, per quel che riguarda l’esercizio natatorio”.

Nel documento sottoscritto si legge inoltre che, tra gli obiettivi perseguiti, sono individuati anche quelli di:

“educare alla sana competizione e promuovere comportamenti di collaborazione e non violenza tra le giovani generazioni, creando un continuum educativo tra i diversi ambiti”.

Aggiunge l’assessore allo Sport:

“Favorire la diffusione di valori quali:

il rispetto delle regole, dell’ambiente, dei compagni e degli avversari,

la consapevolezza di un sano impiego del tempo libero negli impianti sportivi,

la cultura del confronto finalizzato alla crescita del senso sociale e l’aspirazione al benessere psico-fisico e alla gioia di vivere, valori indispensabili nello sport come in ogni contesto civile.

Ancora, recuperare e sviluppare i valori della cittadinanza e della solidarietà, favorendo la crescita sociale dei giovani, sia nella loro individualità, sia nel contesto familiare.

Da non dimenticare la rilevanza della promozione e incentivazione delle esperienze di volontariato sportivo e volontariato sociale”.

Il protocollo prevede che la collaborazione tra le due Istituzioni prosegua fino a dicembre 2026, con il Comune che metterà a disposizione della delegazione lucana della FINP, una corsia dalle ore 19 alle ore 21 nei giorni di martedì e giovedì per i periodi che vanno fino aprile 2024 e, successivamente, nei periodi ottobre – aprile, per le annualità 2025 e 2026.

La Federazione assicurerà, di norma, il rapporto ‘uno a uno’, un tecnico per ogni persona partecipante al corso.