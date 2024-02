Potenza, conoscere la figura di Rocco Scotellaro in modo innovativo: l’iniziativa

Verrà presentato mercoledì 21 febbraio, alle ore 16.30, in una sala del Polo bibliotecario di Potenza, in via Don Minozzi, nel corso di un incontro aperto al pubblico, l’e-book “Scotellaro in digitale” che racconta in chiave didattico-divulgativa la vicenda umana e letteraria di Rocco Scotellaro.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita di Rocco Scotellaro promosse dalla Regione Basilicata e dall’Apt Basilicata con la collaborazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 e del Comune di Tricarico.

La creazione di un documento interattivo dedicato alla figura di Rocco Scotellaro nasce dall’idea di poter offrire un supporto di conoscenza innovativo capace di raccontare la storia di questo protagonista della storia e della cultura del Novecento mediante i tanti e diversi linguaggi della comunicazione contemporanea, creando un “ambiente” di apprendimento dialogante in cui l’azione del lettore – ricerca consultazione ascolto visione – ha una sua centralità.

L’e-book, infatti, offre una mappa di contenuti da cui partire, ma è l’utente a scegliere il percorso di “navigazione” in uno spazio di conoscenza aperto in cui agire liberamente sulla base dei propri interessi.

Le tredici “isole” tematiche che connotano la mappa dei contenuti prendono vita dalla biografia di Rocco Scotellaro, posta al centro, e riguardano la produzione e letteraria, l’attività politica e amministrativa, gli amici e mentori Rocco Mazzarone, Carlo Levi, Manlio Rossi Doria, le edizioni, i luoghi, gli incontri, l’arte, il Centenario e, infine, le teche e le Lucanie nel mondo.

Ogni unità tematica presenta i testi di riferimento, con link di approfondimento che rimandano ad altri contenuti dell’e-book, immagini fotografiche, illustrazioni.

Un impianto editoriale che si completa con i numerosissimi contributi audio e video che consentono di ricomporre per la prima volta il tessuto documentario, fatto di approfondimenti giornalistici, interviste, dibattiti, ricordi, rubriche che hanno riguardato Scotellaro dal 1953, anno della morte, fino ai giorni nostri.

La sezione audiovisiva propone nello specifico brani tratti da film, produzioni televisive e radiofoniche che RAI Teche, per il tramite di RAI Basilicata, ha gentilmente messo a disposizione del Comitato per le Celebrazioni consentendo di comporre un catalogo multimediale riferito al poeta lucano di fondamentale importanza.

Il progetto, ideato e curato da Palmarosa Fuccella, è pubblicato da Edizioni Calice Editore e rientra nel programma delle attività previste dal Comitato per le Celebrazioni per il Centenario della nascita del poeta e intellettuale di Tricarico, istituito dalla Regione Basilicata, con il coordinamento di Franco Vitelli.

All’incontro interverranno:

Antonio Nicoletti, Direttore Generale APT Basilicata,

Giovanni Padula, Direttore Generale Fondazione Matera-Basilicata 2019,

Mauro Trapani, Direttore RAI Basilicata.

Seguiranno una relazione di Luigi Catalani, Direttore Polo bibliotecario Potenza, sul tema “Il Polo bibliotecario di Potenza come infrastruttura culturale digitale” e la presentazione dell’e-book da parte della curatrice, Palmarosa Fuccella, Università degli Studi della Basilicata.

Coordinerà i lavori Giulia Dell’Aquila, Curatrice dell’opera di Scotellaro, Università di Bari Aldo Moro, componente del comitato scientifico.

Di seguito la locandina con i dettagli.