A Potenza Ferragosto non per tutti: “Un sentito grazie a chi con il sorriso e con grande senso del dovere” è a lavoro anche oggi

Scrive il Sindaco di Potenza, Mario Guarente:

“Il Ferragosto è solitamente un giorno di festa, un’occasione per staccare da ogni cosa e per trascorrere del tempo con amici e famiglia.

Non è così per la Protezione civile ( qui ritratta in alcuni scatti di questa mattina), per il personale sanitario, per le forze impegnate nella lotta agli incendi, per il personale dei supermercati e per tanti altri lavoratori che, anche oggi, continuano indefessamente nella loro missione e nel loro lavoro.

A loro la mia più profonda e sincera gratitudine per ciò che quotidianamente realizzano con il sorriso e con grande senso del dovere, talvolta rischiando di rimetterci la vita.

Buon Ferragosto a tutti e mi raccomando: divertiamoci con coscienza“.

