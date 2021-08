Tito: 2 grandi incendi nella nottata appena trascorsa! I dettagli

Dalla residenza Municipale il sindaco di Tito, Graziano Scavone, avvisa la popolazione dei 2 vasti incendi che stanno interessando il territorio titese in queste ore in:

“località Tora ai confini col Comune di Pignola,

località Franci-Martiri-Acquabianca-Contrada S. Anna, Contrada Montagna a ridosso delle aree periurbane del territorio che lambiscono il centro abitato.

A causa di questi incendi si è provveduto ad attivare il Centro Operativo Comunale e porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a garantire la tutela della popolazione.

Si invita la popolazione locale a tenere comportamenti precauzionali.

In caso di pericolo di incendio, occorre avvisare tempestivamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico 115 oppure il numero UNICO EUROPEO di emergenza/urgenza 112, oppure il comando della Polizia Municipale di Tito raggiungibile al 3371245848 o ancora il Sindaco al 3497797853, al fine di fornire tutte le indicazioni per consentire l’individuazione del luogo per un pronto intervento.

Si raccomanda di proteggere bocca e naso con un panno umido e in ogni caso, mettendosi con le spalle al vento.

Se si rischia di essere raggiunti dal fuoco, cercare di aggirarlo lungo i fianchi, dove l’intensità delle fiamme è minore, per passare nella zona già bruciata e, mettendosi in sicurezza, sopravvento, attendere i soccorso.

Non abbandonare l’abitazione, o un ricovero in muratura, sigillando porte e finestre con nastro adesivo e panni bagnati, e segnalare la propria presenza.

In caso di evacuazione occorre essere certi che la via di fuga sia praticabile.

Non sostare lungo le strade in prossimità dell’incendio in quanto si rischia di intralciare le squadre di intervento.

Non attraversare strade invase dal fumo e dalle fiamme.

Indicare alle squadre antincendio le strade o i sentieri che si conoscono e mettere a disposizione le proprie riserve d’acqua.

Allontanarsi da edifici o auto in fiamme per il rischio di crolli o esplosioni.

Si auspica, infine, che tutte le forze in campo possano al più presto domare le fiamme e garantirci il rientro alla normalità”.

