A Potenza fiaccolata del Centro Antiviolenza Animale Hana per denunciare il maltrattamento degli animali: ecco quanto accaduto

A Potenza la storia di Hana, gatta di quartiere, ha mobilitato il cuore di quanti si sono presi cura di lei.

Vittima di un grave episodio di maltrattamento, che purtroppo le è costato la vita, la micia inconsapevolmente ha dato il via ad una fiaccolata spontanea e pacifica organizzata dal “Comitato Antiviolenza Animale Hana” che si terrà Venerdì 17 Maggio in città.

Ecco quanto ha denunciato una cittadina alla nostra Redazione, raccontando nel dettaglio quanto accaduto:

“Da circa 6 anni viveva per le strade di Rione Lucania a Potenza una gatta di nome Hana, accudita e amata da molti abitanti della zona, una micia buona e tranquilla che faceva la sua vita senza essere di intralcio a nessuno.

Eppure, nella sera tra il 19 e il 20 aprile scorso, la donna che più di tutti la accudiva e le portava del cibo, ha trovato Hana in fin di vita sulle scale che collegano rione Lucania al ponte che conduce al Francioso.

Immediatamente ha portato Hana da un veterinario, il quale ha constatato che le ferite riportate dalla micia erano compatibili con un’aggressione, non di un altro animale, ma di chi con un bastone l’aveva picchiata talmente forte da ridurla in fin di vita rompendole la spina dorsale compromettendo il midollo spinale e le funzionalità fisiologiche, provocandole emorragie interne visibili anche nell’occhio.

Nei giorni seguenti diverse volontarie hanno accudito amorevolmente Hana, alimentandola con l’aiuto di siringhe, curandola con i medicinali prescritti dal veterinario e stimolandola manualmente per permetterle di espletare i bisogni fisiologici che non era più in grado di fare da sola.

Nonostante le amorevoli cure Hana è morta dopo circa 20 giorni di agonia ma la sua morte rimarrà impunita perché, come sempre, nessuno ha visto e sentito nulla.

Questa escalation di violenza deve finire!

Non è accettabile assistere alla morte di queste povere anime indifese.

In psichiatria chi maltratta e uccide gli animali è definito “sociopatico aggressivo” e questo lo rende pericoloso, non solo per gli animali che uccide.

Bisogna denunciare gli autori di questi crimini.

Per questo motivo alcune volontarie, gente comune che non si gira dall’altra parte quando vede un animale in difficoltà e si prodiga, al meglio delle proprie possibilità, per aiutarlo, si sono riunite nel “COMITATO ANTIVIOLENZA ANIMALE HANA” e ha organizzato una fiaccolata in sua memoria e di tutti i pelosetti maltrattati e uccisi ingiustamente.

L’appuntamento è fissato per il giorno 17 maggio alle ore 19:30 a Rione Lucania.

Tutta la popolazione è invitata.

La situazione deve cambiare e certi eventi non dovranno mai più accadere!”.