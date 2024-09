A Potenza il progetto per sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’acqua: ecco il programma

L’associazione studentesca Youni è entusiasta di annunciare il lancio del progetto “ACQUA – unica costante tra passato, presente e futuro”, un’iniziativa dedicata a sensibilizzare l’intera comunità accademica e cittadina sull’importanza cruciale della risorsa idrica nell’attuale contesto di cambiamento climatico globale:

“Promosso dall’Associazione Studentesca dell’Università degli Studi della Basilicata, il progetto si propone di sviluppare a seguito di un seminario divulgativo, un’attività pratica sul campo.

Prevedendo una collaborazione attiva con il comune di Potenza, LEGAMBIENTE e Acque Minerali d’Italia – Monticchio Gaudianello. Questi partner offriranno preziose competenze e supporto per realizzare azioni concrete sul territorio, coinvolgendo attivamente la comunità studentesca e cittadina.

Il programma del seminario è pensato per offrire un’esperienza educativa completa e coinvolgente:

– Il servizio idrico in Basilicata: con la collaborazione dell’ingegnere e amministratore unico di Acquedotto Lucano, Alfonso Andretta verrà affrontato il tema della sostenibilità ed efficienza del servizio idrico lucano;

– Acque sotterranee e acquiferi: con il contributo di Salvatore Grimaldi, docente di Geologia Applicata e Idrogeologia nel corso di Laurea in Scienze Geologiche Ambientali, approfondiremo le caratteristiche geologiche dell’acqua e il suo ruolo fondamentale nel sottosuolo.

– Bacini Idrici e Utilizzo Energetico: esploreremo le potenzialità dei corsi d’acqua e dei bacini idrici presenti sul territorio, valutando le loro applicazioni energetiche e il loro impatto sull’ambiente.

– Inquinamento dell’Acqua: grazie all’intervento di Donatella Caniani, docente di Ingegneria sanitaria e ambientale, analizzeremo i processi di purificazione e rigenerazione dell’acqua, concentrandoci sulle tecnologie avanzate per il trattamento delle acque reflue.

– Agricoltura, Industria e Transizione Energetica: con Vincenzo Candido, docente di Orticultura e Floricoltura e Loriana Cardone dottoressa di ricerca, discuteremo l’importanza dell’acqua nei settori agricolo e industriale, nonché il suo ruolo cruciale nella transizione verso fonti di energia sostenibili, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

L’iniziativa “ACQUA – unica costante tra passato, presente e futuro” si inserisce anche nell’ambito delle attività promosse dal comitato “Potenza Capitale dei Giovani 2024”. Questo progetto mira a coinvolgere attivamente non solo la comunità universitaria, ma anche la cittadina di Potenza e l’intera regione Basilicata, in un percorso educativo e formativo di grande impatto.

Il progetto rappresenta un’opportunità unica di comprendere a fondo l’importanza dell’acqua come bene comune non solo per gli studenti dell’Università degli Studi della Basilicata, ma anche per l’intera comunità regionale.

Invitiamo tutti gli interessati a partecipare attivamente a questa iniziativa, contribuendo con le proprie idee e il proprio entusiasmo per costruire un futuro più sostenibile e consapevole”.