A Potenza il torneo di basket più atteso del Sud Italia con ospiti di fama nazionale e internazionale! Ecco il programma

Torna a grande richiesta il torneo più atteso del Sud Italia, la V edizione del King of Pozen.

A Potenza il 20 e 21 luglio andrà in scena al parcheggio superiore di Viale dell’Unicef, in prossimità della Scala Mobile più lunga in Europa, il rinomato torneo del capoluogo di regione che quest’anno si conferma come una delle 16 tappe nazionali del circuito Redbull Halfcourt e tappa ufficiale Classic del circuito Fip 3×3.

L’annoveramento del torneo potentino nel circuito nazionale corona l’impegno di giovani ragazzi appassionati che dal 2019 ad oggi cercano di innalzare ogni anno sempre più l’asticella, per rendere la città sempre più partecipe del basket 3×3 giocato sul Playground.

La passata edizione, tenutasi a piazza Don Bosco, che vide come protagonisti la nota Influencer Valentina Vignali e la folle crew dei Da Move provenienti da Milano, diede al torneo la visibilità necessaria per essere selezionato come uno degli eventi cestistici più seguiti dell’estate italiana.

A riprova di ciò, il King of Pozen quest’anno si ripromette di dare spazio a ospiti di fama nazionale e internazionale, quali Linton Johnson (ex giocatore NBA) , che sarà il vero e proprio testimonial della manifestazione, e il Pro-player, streamer e content creator della Redbull , in arte Moonryde , che parteciperà al torneo con il suo team proveniente da San Cesareo.

Ci sono tutti i presupposti per una due giorni di sport e divertimento accompagnati da performance artistiche, figurative e musicali che si propongono di arricchire ancor più la kermesse del 20 e 21 di luglio.

La manifestazione avrà inizio alle ore 16 con il torneo di basket che si disputerà sulle due metà campo regolamentari del comune di Potenza e terminerà alle ore 01:00 di entrambe le giornate con la serata musicale.

L’evento sarà targato Redbull e attirerà squadre provenienti dal centro-sud Italia che si contederanno la qualificazione alle finali nazionali Redbull di Palermo del 27 luglio (con finali mondiali a New York) e alle finali nazionali Fip 3×3 di Cesenatico del 2 e 3 agosto.

Le categorie aperte saranno sia under che Senior e si divideranno nel torneo maschile e nel torneo femminile.

Per iscriversi ci si può aggiudicare uno degli ultimi posti disponibili effettuando l’iscrizione sul sito www.kingofpozen.it.

Ci si aspetta un grande coinvolgimento della città di Potenza, che punta così a diventare la capitale del basket estivo del Sud Italia e che si propone di valorizzare l’impianto delle Scale Mobili di Santa Lucia, opera architettonica più lunga in Europa e seconda solo a Tokyo nel mondo.

Di seguito la locandina con i dettagli.