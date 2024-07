Tito: l’avvocato Pace diventa Magistrato della Repubblica! Congratulazioni e auguri di buon lavoro

Una cittadina titese, l’avv. Pace Enza, diventa Magistrato della Repubblica.

Ha commentato il sindaco di Tito, Fabio Laurino:

“Questo traguardo non solo rappresenta per Enza un momento di straordinaria realizzazione personale ma anche un motivo di particolare gioia per tutta la comunità titese.

La nomina onora Enza e dà lustro a Tito perché è una testimonianza del valore dell’istruzione, del lavoro duro e della perseveranza.

Siamo certi che Enza porterà avanti i suoi doveri con la stessa passione ed integrità che ha dimostrato durante il suo percorso di studi.

Siamo anche fiduciosi che il suo contributo sarà prezioso per il sistema giudiziario e che continuerà a essere un esempio di dedizione e competenza per tutti noi.

Auguriamo a Enza una straordinaria carriera nella Magistratura Ordinaria ricca di successi e soddisfazioni al servizio del Paese.

A lei e alla sua famiglia gli auguri di tutta la comunità titese”.

Congratulazioni.