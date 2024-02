A Potenza in collegamento Moni Ovadia: attore, cantante, regista e intellettuale. L’iniziativa

“Due voci per la pace” è il titolo dell’incontro che il Comitato per la Pace di Potenza e l’Associazione Bottega Equomondo organizzano mercoledì 7 febbraio, alle ore 17.30, presso la Sala convegni del Cestrim a Potenza, in Via Sinni.

Moni Ovadia, attore, cantante, regista e intellettuale di origini ebraiche, noto anche per il suo impegno per il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese, in collegamento on line, affronterà il tema delle possibili prospettive di pace in Palestina.

Omar Suleiman, attivista della Comunità Palestinese Campania, è nato nella Palestina occupata e vive a Napoli da circa quarant’anni, dove gestisce il ristorante arabo Amir.

Reciterà il monologo “La terra degli aranci tristi” tratto dall’omonimo libro di racconti dello scrittore e attivista palestinese Ghassan Kanafani (1936-1972), adattamento e regia di Patrizia Di Martino.

L’incontro si inserisce nelle diverse iniziative di mobilitazione e di approfondimento che il Comitato per la Pace ha intrapreso in questi ultimi anni, per porre al centro del dibattito pubblico l’importanza dei temi della pace, del dialogo e del confronto di fronte ai terribili scenari di guerra che si sono aperti, alcuni dei quali molto vicini, anche geograficamente, a noi.

Non ultimo quello in Palestina dove il massacro di civili è di fronte agli occhi di tutti e rispetto al quale l’intera comunità internazionale deve intraprendere ogni azione per il cessate il fuoco e l’avvio di un percorso che consenta una pace giusta e duratura in una terra martoriata da anni.