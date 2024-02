Potenza: tutti i colori del Carnevale al Polo bibliotecario. I dettagli

Martedì 6 febbraio, con inizio alle ore 16:30, sarà inaugurata negli spazi espositivi del Polo bibliotecario di Potenza in via don Minozzi la mostra delle opere pittoriche e fotografiche di Pasquale Ciliento dedicata al “Carnevale pastorale in Basilicata”.

A seguire, nella Sala conferenze, il direttore Luigi Catalani dialogherà con Raffaele Nigro e Lucio Attorre, rispettivamente autore ed editore del libro Sillabario stralunato di Sant’Antuono: storie, uomini e immagini del Carnevale, e con lo stesso Pasquale Ciliento, autore con Aldo Marinetti delle fotografie che arricchiscono il volume di Nigro, che dedica ampio spazio al Carnevale della transumanza e alla tradizione lucana delle maschere antropomorfe.

Chiuderà il pomeriggio il concerto “Carnival Kramer” del trio The StabileSound, composto da Antonio Verbicaro al sax, Samuele Notarfrancesco al violoncello e Marco Ranaldi al pianoforte.

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura del Polo bibliotecario fino al 13 febbraio, martedì grasso.

In occasione del finissage, la Sala conferenze ospiterà alle ore 16:30 prima una conversazione con Filippo Pugliese su “I Carnevali del mondo” e poi un nuovo concerto del trio The StabileSound dal titolo “Carnival Jobim”.

Nei giorni della mostra sarà inoltre allestita una mostra bibliografica all’ingresso del Polo bibliotecario, con una selezione di titoli disponibili per la consultazione e il prestito sulle tradizioni del Carnevale in Basilicata.

Le iniziative sono promosse dal Polo bibliotecario di Potenza in collaborazione con l’Associazione musicale “Francesco Stabile” e il Centro Turistico ACLI Basilicata.

Di seguito la locandina con i dettagli.