A Potenza in occasione della Immacolata Concezione elfi e Babbo Natale incontreranno bambini e famiglie! Ecco i dettagli

“Quest’anno l’8 dicembre, nella giornata in cui si celebra l’Immacolata Concezione, abbiamo voluto dedicare un giorno di festa ai più piccoli, con elfi e Babbo Natale che incontreranno bambini e famiglie in piazza Mario Pagano, in piazza Matteotti, lungo via Pretoria e nelle altre strade e piazze del centro, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20”.

Lo annuncia l’assessore alla Cultura del Comune di Potenza Stefania D’Ottavio.

Sempre in questa occasione i Mercatini di Natale collocati in centro saranno aperti ufficialmente “per cominciare tutti insieme a vivere il clima natalizio e trascorrere qualche ora di divertimento e spensieratezza” conclude l’assessore D’Ottavio.

Di seguito la locandina con i dettagli.