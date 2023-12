Partita di calcio “Picerno-Casertana”: ecco il provvedimento del Prefetto per garantire la sicurezza degli spettatori

Si disputerà, nella giornata di domani 8 dicembre, la partita di calcio “Picerno – Casertana”, valevole per il campionato di Serie C, girone C.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 44 del 7 dicembre 2023, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza le gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica poste in essere dai tifosi della Casertana e del Foggia in occasione della gara “Casertana-Foggia” del 4 dicembre scorso.

In tale circostanza, poco dopo aver fatto ingresso allo stadio, i tifosi ospiti hanno iniziato a lanciare fumogeni, petardi e frammenti di intonaco ricavati dalla muratura dello stadio all’indirizzo dei supporters locali e, scavalcando la “zona cuscinetto”, si sono avvicinati al settore a questi dedicato, provocandone la reazione con un fitto lancio reciproco di oggetti.

I tifosi della Casertana, inoltre, forzavano il cancello del proprio settore facendo ingresso nella pista di atletica dove ingaggiavano scontri con elementi della tifoseria foggiana che avevano, a loro volta, scavalcato la recinzione.

Ne è scaturita una rissa tra le frange ultras; a seguito dei tafferugli, la gara è stata sospesa per 45 minuti.

Durante le fasi concitate, 7 operatori della Polizia di Stato e 2 tifosi casertani hanno riportato contusioni giudicate guaribili dai 5 ai 10 giorni.

Alla luce di quanto sopra, il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive non ha escluso che anche in occasione della gara “Picerno-Casertana” possano verificarsi analoghe turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e sentito il Questore, al fine di evitare gravi ripercussioni per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha adottato il provvedimento con il quale, in vista dell’incontro di calcio “Picerno – Casertana”, in programma l’8 dicembre 2023, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Caserta.