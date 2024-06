Mercoledì 5 giugno 2024, alle ore 10:30, presso la Sala della Memoria della Caserma “Lucania”, sita in Piazzale Aldo Moro di Potenza, il Generale di Brigata Giancarlo Scafuri, Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, incontrerà i rappresentanti degli organi di informazione per la conferenza stampa in occasione della celebrazione del 210° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

A seguire, dalle ore 18:00, presso la stessa sede, avrà luogo la Cerimonia della Festa dell’Arma.