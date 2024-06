Potenza: 4 nuovi bus urbani, 20 in arrivo più un giardino e un bosco verticale! Queste le ultime notizie

Sono 4 i nuovi bus urbani presentati alla stampa dal Sindaco e dal direttore d’esercizio della ditta Miccolis, Vito Marinelli.

Ai 23 presentati in precedenza e agli attuali, è stato spiegato, se ne aggiungeranno ulteriori venti, in arrivo tra il 2024 e il 2025, molti dei quali elettrici, acquistati attraverso l’utilizzo di fondi Pnrr.

Si tratta di automezzi con motorizzazioni diesel ‘Euro 6’ Step E, attrezzati per il trasporto di persone con disabilità che utilizzino la sedia a rotelle;

hanno 9 posti a sedere e 15 in piedi. Il luogo scelto per la presentazione è stato il parcheggio di viale dell’Unicef, al centro dell’impianto di scale mobili ‘Santa Lucia’, proprio perché ritenuto snodo strategico per la mobilità cittadina.

Si è pensato, anche in quest’ottica, di renderlo maggiormente attraente dal punto di vista del verde pubblico, andando a realizzare un giardino e cominciando la piantumazione di un bosco verticale.

Quest’ultimo andrà a essere ospitato sulla griglia verde che delimita il parcheggio lungo viale dell’Unicef, mentre il giardino copre in parte la zona dell’impianto che passa al di sopra della sede viaria.

Oltre 1.600 piante per un giardino pensile di tipo estensivo, che occupa una superficie di 360 metri quadrati e risulta essere autosufficiente dal punto di vista idrico, con un sistema di raccolta dell’acqua piovana in apposite cisterne , che ne garantisce la periodica irrigazione.

Queste alcune foto.