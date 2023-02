A Potenza la consegna dell’autovettura per il trasporto di persone con disabilità! I dettagli

All’insegna della sostenibilità e del risparmio energetico, l’iniziativa condivisa da Presidenza della Provincia di Potenza – Ufficio “Cultura e funzioni delegate” diretto dall’Ing. Enrico Spera e dall’Assessorato “Attività produttive, lavoro, sport, istruzione e formazione” della Regione Basilicata (che ne ha finanziato l’acquisto) che porterà domani mattina MERCOLEDÌ 1 MARZO 2023 alle ore 12.00 in Piazza Mario Pagano, alla consegna dell’automezzo Berlingò destinato al trasporto per portatori di disabilità, di cui l’Ente Provincia se ne fa carico da tempo.

Infatti, l’utilizzo di automezzi per il trasporto simultaneo di più studenti, sebbene utile, può far sorgere episodici problemi a causa di individuali ritardi o da imprevedibili differenziazioni degli orari di lezione, nonché da particolari necessità di accompagnamento degli alunni per esigenze sanitarie o da variazioni d’iscrizioni che richiedano modifiche a contratti già stipulati.

Evitando aggravi di spesa derivanti dallo sdoppiamento degli automezzi (come avvenuto lo scorso anno, tanto che si è dovuto chiedere integrazione del contributo originario), si è pensato di operare in forma diretta, con un proprio automezzo, omologato e attrezzato per il saltuario trasporto di un singolo utente, scelto tra quelli con alimentazione elettrica, per rafforzare i connessi concetti di solidarietà, di benessere e di sostenibilità.

Alla cerimonia di consegna del mezzo interverranno il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano e l’assessore regionale Alessandro Galella.a

