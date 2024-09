A Potenza la mostra di preziose miniature che riproducono fedelmente queste eccellenze architettoniche lucane e calabresi. I dettagli

Tutto pronto per la conferenza stampa d’inaugurazione della Mostra “Castelli e Chiese di Calabria e di Basilicata”, con il patrocinio della Provincia di Potenza, che si terrà Martedì 10 Settembre alle ore 11.00 nella Sala Conferenze del Museo Archeologico Provinciale di Potenza (Via Lazio 18/Via Ciccotti).

Si tratta di una serie di preziose miniature che riproducono fedelmente alcune delle eccellenze architettoniche delle nostre due regioni di competenza, realizzate dal Maestro Domenico Chiarella per la Calabria e dal Maestro Franco Artese per la Basilicata, come:

il Castello di Reggio Calabria,

il Duomo di Cosenza,

la Certosa di Serra San Bruno (VV),

il Castello di Miglionico (MT),

la Chiesa rupestre di San Pietro in Barisano di Matera,

il Castello di Lagopesole (PZ),

l’Abbazia Santissima Trinità di Venosa (PZ),