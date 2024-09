Sollevamento pesi: per l’atleta lucano Donato Telesca ancora una medaglia alle Paralimpiadi di Parigi! Complimenti

“La sua storia è un esempio di resilienza, coraggio e tenacia.

Ha dimostrato ancora una volta che non esistono limiti insormontabili per chi, come lui, porta nello sport determinazione e forza di volontà”.

E’ quanto sottolinea il presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, complimentandosi con l’atleta lucano Donato Telesca per la medaglia di bronzo conquistata oggi alle Paralimpiadi di Parigi nel Para Powerlifting (sollevamento pesi), riuscendo ad alzare 213 chilogrammi.

“Con questo straordinario risultato sportivo Donato dimostra che con l’impegno qualsiasi ostacolo può essere superato.

La sua non è solo una medaglia, ma un simbolo di speranza e di ispirazione per tutta la comunità lucana.

Un campione – conclude Bardi – che ci rende orgogliosi e che porta in alto i colori della Basilicata”.