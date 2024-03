A Potenza la Via Crucis rivive in chiave moderna per far vivere allo spettatore un’esperienza unica e di grande impatto emotivo. I dettagli

Tutto pronto per l’evento HUMANA VIA CRUCIS presso la chiesa di Gesù Maestro sita nel rione macchia Romana di Potenza.

Appuntamento per venerdì 29, alle ore 19.30.

Come fanno sapere gli organizzatori:

“La rappresentazione rivede la Via Crucis in chiave moderna sovvertendo i canoni classici: in questo spettacolo sono gli uomini a cadere sotto il peso delle loro azioni, prigionieri della loro parte malvagia e incapaci di seguire gli insegnamenti del Cristo.

Gesù, spettatore delle vicende umane, prima si interroga su quanto è accaduto e accade agli uomini poi nel momento di massima disperazione e tragedia dell’umanità, diventa protagonista della difesa e della redenzione del mondo.

Uno spettacolo in cui azione, scenica, musica e immagini si fondono insieme per far vivere allo spettatore un’esperienza unica e di grande impatto emotivo”.

Di seguito la locandina con i dettagli.