A Potenza lettura di poesie dedicate alla Shoa ed un lumino sulle tombe dei cittadini ebrei: ecco l’evento per non dimenticare

Anche quest’anno, come già successo l’anno scorso – evidenziano gli organizzatori Rocco Pesarini e Giovanni D’Andrea, insieme allo scultore Gino Cafarelli e con il supporto di Umberto Renato Gasperini – tante associazioni, istituti scolastici ed artisti, renderanno omaggio alla Giornata della Memoria con una commemorazione in onore e in Memoria dei milioni di morti dell’Olocausto.

Presso le tombe ebraiche del cimitero monumentale di San Rocco a Potenza, si leggeranno poesie e passi letterari dedicati alla Shoa e si deporrà, infine, un sasso con la mano sinistra e/o un lumino o una piccola lanterna sulle tombe dei cittadini ebrei sepolti.

Sarà anche un momento di riflessione per chiedere a gran voce la pace in Medio Oriente tra Palestinesi e Israeliani.

La commemorazione avverrà alle ore 15:30 di Sabato 27 Gennaio 2024.

Ecco la locandina.