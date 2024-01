Meteo: Potenza nella morsa del freddo ma fino a quando? Ecco le ultime previsioni

Sulla Basilicata ancora qualche giorno di temperature gelide.

Poi a partire da Mercoledì spazio al bel tempo con temperature in nuovo rialzo.

Quindi che tempo ci sarà nei prossimi giorni a Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Martedì 23 Gennaio, avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 6°C, la minima di 3°C.

Mercoledì 24 Gennaio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 2°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.