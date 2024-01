A Potenza l’unico Istituto in Basilicata dove sarà possibile conseguire in anticipo il diploma! I dettagli

L’IPSIA “G. Giorgi” di Potenza è l’unico istituto in Basilicata che ha aderito alla sperimentazione nazionale di percorsi quadriennali connessi all’istituzione della filiera tecnologico-professionale.

Quindi dall’a. s. 2024/2025, solo presso il Giorgi, sarà possibile diplomarsi in 4 anni, con il conseguimento in anticipo del diploma di istruzione secondaria di secondo grado all’esito dell’Esame di Stato.

Un diploma a tutti gli effetti, ma conseguito in 4 anziché 5. Nei 4 anni di percorso sono incentivati: il consolidamento delle esperienze on the job, il potenziamento delle discipline STEM, delle ore dedicate al PCTO, il processo di internazionalizzazione, la didattica laboratoriale, l’adozione di metodologie innovative (CLIL).

Nello specifico, l’IPSIA “G. GIORGI” attiverà nel prossimo anno scolastico 2024/2025 il corso sperimentale “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA CURVATURA ELETTRICO – ELETTRONICA” della durata di 4 anni per gli studenti di terza media che dovranno fare l’iscrizione in questi giorni, desiderosi di impegnarsi a bruciare le tappe per uscire dalla scuola secondaria di secondo grado CON UN ANNO DI ANTICIPO.

I percorsi quadriennali sperimentali assicurano l’insegnamento di tutte le discipline previste dall’indirizzo di studi di riferimento, compreso l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, facendo ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall’autonomia delle istituzioni scolastiche, alla didattica laboratoriale, all’adozione di metodologie innovative, alla didattica digitale e all’utilizzo di tutte le risorse

strumentali e professionali disponibili nell’organico dell’autonomia.

È previsto il coinvolgimento di docenti esperti provenienti dal mondo del lavoro.

Alla fine del quadriennio sarà possibile già iscriversi all’Università, proseguire il percorso in un ITS Academy o inserirsi nel mondo del lavoro.

L’obiettivo è offrire agli studenti una formazione vicina alle esigenze del mondo del lavoro che agevoli, al contempo, la prosecuzione degli studi nei percorsi di istruzione terziaria degli ITS, con il conseguimento finale di un titolo di alta specializzazione tecnica.

Dall’anno scolastico 2024/2025 è già possibile iscriversi ai corsi della filiera grazie all’attivazione di una sperimentazione nazionale.