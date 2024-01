Tennis, Sinner nella storia: batte il numero 1 del mondo ed è il primo italiano in finale agli Australian Open!

Jannik Sinner è il primo italiano di sempre a conquistare la finale degli Australian Open!

Jannik Sinner, come si apprende da Il Fatto Quotidiano, “batte il numero 1 del mondo Novak Djokovic con il punteggio di 6-1 6-2 6-7 6-3, interrompendo la striscia vincente del serbo che durava dagli ottavi di finale dell’edizione 2018, 33 partite consecutive.

Lo fa in semifinale, come mai nessuno era riuscito a fare a Melbourne.

Né Rafael Nadal, né Roger Federer.

Djokovic aveva un record di dieci semifinali vinte su dieci.

Era un sentenza insomma, fino all’arrivo di questo 22enne nato a San Candido che sta riscrivendo il rapporto tra il tennis e l’Italia.

È il primo azzurro a conquistare l’ultimo atto di un Major sul cemento.

Sinner diventa il quinto tennista italiano in finale in singolare maschile in uno Slam, due anni e mezzo dopo Matteo Berrettini a Wimbledon.

Prima di loro c’erano stati Giorgio De Stefani (Roland Garros 1932), Nicola Pietrangeli (Roland Garros 1959, 1960, 1961, 1964) e Adriano Panatta (Roland Garros 1976).

Per Djokovic sfuma il record assoluto di titoli Slam a quota 25, così come manca l’aggancio a Margaret Court nella speciale classifica degli Australian Open vinti: 10 per lui, 11 per l’australiana”.