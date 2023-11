A Potenza l’Unione Nazionale Mutilati in un convegno con illustri relatori. L’iniziativa

L’Unione Nazionale Mutilati per Servizio è un Ente morale istituita con Decreto C.p.s.24/06/1947, tutela tutti coloro che alle dipendenze dello Stato e degli Enti Locali, Territoriali ed Istituzionali, hanno riportato mutilazioni ed infermità in servizio e per causa di servizio militare e civile.

L’Ente è regolarmente iscritto al registro unico Nazionale del terzo settore quale Associazione di promozione sociale.

La Sede Centrale è situata a Roma ove operano la Presidenza Nazionale, il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo ed è presente su tutto il territorio Nazionale con una struttura periferica articolata in Consigli Regionali e Sezioni Provinciali.

Sono dunque Soci:

i Carabinieri,

i Militari delle FF.A.A.,

gli Agenti della Polizia di Stato,

le Guardie di Finanza,

gli Agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria,

le Guardie Forestali,

i Vigili del Fuoco,

i Vigili Urbani,

i Magistrati e tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Fanno parte dell’Unione anche i Superstiti dei Caduti in Servizio e tutti coloro che hanno acquisito particolari meriti nei confronti della categoria.

L’Unione esercita, in via principale, l’attività di interesse generale connessa con interventi e servizi Sociali di cui all’Art.5, comma 1, punto a) del D.L.gs. 117/2017, perseguendo lo scopo fondamentale di rappresentare e tutelare gli interessi morali ed economici dei Mutilati ed Invalidi per Servizio presso le Pubbliche Amministrazioni nonché presso tutti gli Enti ed Istituzioni che operano nel campo dell’assistenza, della rieducazione e del lavoro.

Essa, altresì, si ripromette di esaltare i valori morali, civili, militari e storici della Patria, di onorare la memoria dei caduti per Servizio e dei Soci defunti , di mantenere vivo tra i Soci sentimenti di fratellanza e di solidarietà nonché di praticare tutta la possibile assistenza morale ai Soci ivi compresa l’attività ricreativa e culturale.

La Sezione Provinciale UNMS di Potenza ha inteso organizzare per il 2 Dicembre un incontro quale momento di approfondimento per discutere le problematiche della categoria sul tema: “LA CAUSA DI SERVIZIO DAL RICONOSCIMENTO ALLA TUTELA LEGALE”.

Il Convegno si terrà a Potenza presso il Museo Provinciale via Lazio,18 con la presenza di Illustri Relatori.

Nel corso dei lavori sarà presentato il libro “soldati di pace” da parte di un giornalista inviato in zona di guerra.