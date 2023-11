Rinnovo Consiglio Provinciale di Potenza: presentata la prima lista. Ecco i candidati

In vista del rinnovo dei 12 componenti il Consiglio Provinciale di Potenza (scadenza 2 anni) previsto per il giorno di Mercoledì 20 Dicembre 2023, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, si sono aperti questa mattina i termini per la presentazione delle liste dei candidati che si concluderanno nella giornata di domani, Giovedì 30 Novembre, alle ore 12.00.

Presso gli uffici elettorali, questa mattina, è stata depositata la prima lista denominata “La Provincia dei 100 Comuni” e composta da 6 candidati:

1) ARISTIDE Elena Romilda;

2) COSENTINO Antonio;

3) BARBUZZI Giovanni;

4) QUATTI Barbara;

5) Lucia LAROTONDA;

6) LIOI Michele.

Al voto del 20 Dicembre sono ammessi a partecipare i Sindaci ed i Consiglieri Comunali in carica alla data del 15 Novembre 2023, nel numero totale di 1194 con voto ponderato in relazione alla popolazione che rappresentano.

Ogni lista che viene depositata, deve avere un numero di candidati non inferiore a 6 e non superiore a 12, sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto (60 consiglieri) e nelle liste “nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero dei candidati con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

L’elettore può esprimere altresì un solo voto di preferenza per un candidato compreso nella lista”.

Vale ovviamente il valore del voto ponderato assegnato a ciascuno dei 1194 aventi diritto.