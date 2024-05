A Potenza per la “Giornata dello Studente 2024” attesi oltre 16000 studenti provenienti da tutta la Provincia e illustri ospiti! Ecco i dettagli

Si terrà il 22 Maggio 2024 alle ore 11:30 presso la Sala Crescibene dell’Istituto Penale per i Minorenni di Potenza la conferenza stampa di presentazione della tanto attesa “Giornata dello Studente 2024”, organizzata e promossa dalla Consulta Studentesca Provinciale con il patrocinio del Consiglio Regionale della Basilicata, della Provincia di Potenza, del Comune di Potenza e della Consigliera di Parità della Provincia di Potenza che si svolgerà nella storica piazza principale della città di Potenza e lungo tutto il centro storico.

Interverranno Simone Carcuro, Presidente della Consulta Provinciale Studentesca, Giulio Pedota, Presidente della Commissione Cultura della CPSa, Giuditta Molinari, segretaria della CPS.

Saranno inoltre presenti per un indirizzo di saluto Barbara Coviello, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale, Antonio Candela, Presidente del Comitato Tecnico di Potenza Città Italiana dei Giovani, Vittoria Rotunno, Assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Potenza e Simona Bonito, Consigliera di Parità della Provincia di Potenza.

L’evento accoglierà ben 16.390 studenti provenienti da tutta la provincia celebrando l’importanza dell’istruzione, della cultura e soprattutto della partecipazione attiva giovanile alla vita sociale della comunità.

La scelta del luogo della conferenza stampa non è casuale ma esprime la volontà degli organizzatori di evidenziare un segnale forte di inclusione e di sensibilizzazione sociale.

Questo gesto simbolico sottolinea l’impegno della Consulta Studentesca nel promuovere l’integrazione e offrire opportunità di crescita e partecipazione a tutti i giovani, indipendentemente dalla loro situazione, con la volontà di rappresentare tutte e tutti, in particolare gli ultimi e i più deboli.

La Giornata dello Studente 2024 si preannuncia come un momento di elevato valore, ricco di attività, interventi e spettacoli, tanto che ha ricevuto una nota di merito dalla senatrice a vita Liliana Segre, che ha inviato ai rappresentanti della Consulta e agli studenti tutti un messaggio di grande coraggio.

Nella nota si legge infatti: “Siete voi gli unici depositari, il miglior ponte verso il futuro”.

L’intera manifestazione vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione, tra i quali:

Francesco Curcio, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza,

Don Maurizio Patriciello, parroco anti camorra di Caivano,

Pierluigi Pardo, giornalista sportivo e conduttore televisivo;

Federico Votta, assistente arbitrale in Serie A e B;

Nicky Russo, campione paralimpico di getto del peso;

Angelo Petrella, scrittore e sceneggiatore di Mare Fuori e I Bastardi di Pizzofalcone;

Riccardo Noury, portavoce nazionale di Amnesty International;

i content creators Casa Surace,

Mauro Berruto, parlamentare, già CT della Nazionale Maschile di Pallavolo e scrittore,

i BNKR44, celebre band del panorama musicale giovanile.

Tra gli illustri partecipanti, la Consulta ospiterà anche rinomati esponenti del mondo accademico, culturale e sociale della comunità lucana, che condivideranno le loro esperienze e conoscenze con i giovani presenti.

Chiari e precisi gli obiettivi dell’iniziativa: creare un ambiente di confronto e scambio culturale tra gli studenti di diverse provenienze e background e incentivare la partecipazione attiva dei giovani.

L’occasione sarà anche un momento prezioso per offrire opportunità di coinvolgimento attivo e sostenere lo sviluppo delle competenze attraverso laboratori e workshop che aiutino gli studenti a scoprire e sviluppare le proprie capacità.

Considerato l’elevato profilo degli ospiti, la manifestazione avrà anche la missione di sensibilizzare su temi di attualità e diritti, al fine di costruire un dibattito per discutere questioni rilevanti per la società e per il futuro dei giovani.

Il programma dell’evento includerà oltre alla cerimonia di apertura alla quale prederanno parte il Presidente della Consulta Studentesca e il suo direttivo insieme autorità locali e rappresentanti del mondo dell’istruzione.

Seguiranno workshop e laboratori interattivi ed esibizioni artistiche e musicali.

Il tutto avrà un unico e ambizioso macro obiettivo: avviare un dialogo costruttivo e visionario sui temi di attualità, diritti degli studenti e prospettive future, con la partecipazione di esperti e testimonial di rilievo.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per gli studenti di Potenza e delle zone circostanti di incontrarsi, confrontarsi e crescere insieme, in un clima di festa e condivisione.