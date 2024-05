Pollino, donna cade in un dirupo! Ecco l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Potenza

Una donna è caduta in un dirupo da una parete rocciosa nel parco del Pollino durante un’arrampicata.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Potenza sono intervenuti per salvarla.

L’incidente, come fa sapere rainews, è avvenuto dopo mezzogiorno in una zona impervia in territorio di Chiaromonte.

I soccorsi sono stati eseguiti via terra e con un elicottero.

L’allarme è stato lanciato dai carabinieri della Compagnia di Senise poco dopo mezzogiorno.

Sul posto anche il Soccorso alpino e Speleologico della Basilicata oltre ai tecnici del Servizio Regionale Lucano, della stazione Pollino della Calabria e del Soccorso Guardia di Finanza di base a Cosenza.