A Potenza per la “Vigilia di San Giuseppe” grande festa con tornei sportivi, animazione, esibizioni di danza sportiva! Ecco il programma completo

Tutto pronto per l’evento “Vigilia di San Giuseppe” organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale ‘’Città Bella’’ e la Parrocchia Santa Maria della Speranza, che si svolgerà il giorno 18 Marzo 2023 proprio nel cortile privato di quest’ultima.

L’evento, si pone l’obiettivo di divenire un vero e proprio ‘’atto sociale’’.

Precisano la Parrocchia Santa Maria della Speranza e Associazione città Bella:

“Diventa dunque di fondamentale importanza in una realtà come quella di Bucaletto, focalizzare l’attenzione sul contesto sociale in cui si opera avendo il coraggio di sperare e investire su quest’ultimo.

Lo Sport, che nella città di Potenza ha sempre rappresentato un ambiente autonomo e distinto totalmente radicato nel settore economico e politico, diventa con questa manifestazione parte integrante dello stile di vita di tutti noi.

Lo Sport è lo specchio della nostra società, in grado di trasmettere modelli di vita e di comportamento quali assimilabili a quelli antropologici dell’ambiente religioso: un gruppo umano/umanità viva che crea il proprio ambiente applicando pratiche di comportamento più o meno virtuose.

L’evento ha inoltre interesse e obiettivo, non ultimo, il far conoscere al cittadino (dal bambino all’adulto) certamente l’importanza da un punto di vista psicologico emozionale e organico, ma anche quello dell’imparare a comprendere che nella vita si può perdere, anche quando ci si è impegnati al massimo delle possibilità.

Ecco che diventa impellente ed indifferibile creare un evento sportivo di promozione sociale in un quartiere che necessita di essere in armonia con se stesso e di vivere in una condizione di normalità.

Per correlazione, è ovvio il concetto secondo cui, parlando di educazione in riferimento allo sport, vi è la forte necessità di avere qualcuno che si occupi di questa mission; il nostro Comune, gli Enti privati e non e l’Ente Parrocchiale che diviene in automatico un altro pilastro portante di questo sentire.

Il senso comune di appartenenza e partecipazione sono armi potenti, che, piano piano, possono realizzare quel cambiamento che da sempre si identifica nello sport, favorendo una maggiore coesione economica e sociale, ma anche una maggiore integrazione tra le parti della società.

Di qui la necessità, la voglia e il desiderio di vedere questo evento prendere forma e realizzarsi proprio a conferma di quanto prefissato nei nostri obiettivi iniziali.

Per questo motivo saremmo felici di averVi in occasione dell’Evento per dare tangibilità del fatto che insieme si può sempre costruire“.

Ecco il programma della giornata.

