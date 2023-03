Il magnetismo dei borghi lucani protagonista a Roma con la presentazione di questo volume! Ecco i dettagli dell’evento

Giovedì 23 Marzo, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea presenta il volume dal titolo Basilicata. Un racconto d’arte contemporanea di Antonello Tolve, pubblicato da Silvana Editoriale.

Il volume racconta uno dei possibili viaggi alla scoperta di un territorio che ha la capacità di reinventarsi continuamente, non solo da una latitudine territoriale, ma anche nel campo delle arti contemporanee.

Muovendo dai quattro musei, il Mig, Museo internazionale della Grafica, a Castronuovo Sant’Andrea, il Mam, Museo Aiello, a Moliterno, il MuA, Museo ad Aliano, e Il museo intitolato a Sinisgalli, a Montemurro, si offre in questa pubblicazione un compatto itinerario creativo, con opere di artisti nati in Basilicata e di molti altri che vi hanno lavorato immergendosi nel paesaggio, in un ambiente vitale che può essere compreso soltanto all’interno del suo mondo e della sua storia.

“La lettura di questo testo si completa in un territorio al tempo stesso remoto e a portata di mano, un angolo di Lucania che ha tessuto, negli anni, rapporti diretti e primari con la cultura italiana contemporanea.

Matera e la sua palingenesi urbana rappresentano solo una parte, quella più nota, del rapporto tra la Basilicata e mondo della creatività.

Non lontano dai riflettori della città che ha saputo riscattare il suo destino diventando capitale europea della cultura, esiste un’area in cui paesaggio, borghi e luoghi della cultura dialogano in modo sincretico e originale traducendosi, per il viaggiatore, in sensazioni al tempo stesso delicate e profonde. (…)

A dispetto della marginalità geografica, questi luoghi hanno esercitato un peculiare magnetismo nei confronti di artisti e intellettuali del secolo scorso, i quali, forse proprio per questa dimensione “remota” si sono lasciati contaminare da una bellezza espressiva ancora oggi percepibile e viva”. (Antonio Nicoletti, dalla prefazione al volume).

“Quando scendiamo verso il Sud, dopo Potenza, dove i versi pascoli contrastano con le gialle distese di grano, ci rendiamo conto che l’opera d’arte è davvero il frutto di un milieu (…).

Ma non possiamo non renderci conto, poi di essere in un locus amoenus, in una terra da scoprire, in un contesto dove natura e cultura si incontrano, in uno scenario dove il circuito dell’arte contemporanea ha una forza che lascia ancora sperare”. (Antonello Tolve, dall’introduzione al volume).

La Presentazione del volume Basilicata. Un racconto d’arte contemporanea di Antonello Tolve è prevista per Giovedì 23 marzo 2023, ore 17:30 nella Sala delle Colonne a ROMA.

Saluti istituzionali:

Vito Bardi presidente della Regione Basilicata

Presentano il volume:

Antonio Nicoletti direttore generale di Apt Basilicata

Antonello Tolve Teorico, critico d’arte e autore del volume

Intervengono:

Giuseppe Appella Storico e critico d’arte, Polo museale di Castronuovo Sant’Andrea

Gianfranco Aiello Presidente MAM- Musei Aiello Moliterno

Luigi De Lorenzo Presidente MuA – Musei Aliano,

Domenico Sammartino Presidente Fondazione Leonardo Sinisgalli.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)