A Potenza processione della Beata Vergine del Rosario: modifiche del traffico veicolare in queste strade. I dettagli

Il Comune di Potenza con Ordinanza Dirigenziale N°: 444/2023 stabilisce la chiusura momentanea al traffico veicolare di queste strade in occasione della processione organizzata dalla Parrocchia Beata Vergine del Rosario.

Ecco i dettagli:

“Premesso che, è pervenuta in data 19 settembre 2023 prot. n. 98720 la nota, da parte del Parroco della Parrocchia “BEATA VERGINE DEL ROSARIO”, con la quale chiede, la chiusura momentanea al traffico delle seguenti strade Comunali, Via Maestri del Lavoro, via Giovanni XXIII, via Appia, via San Vincenzo de Paoli, e ritorno in Chiesa in occasione della processione religiosa finalizzata a ricostruire e commemorare il percorso doloroso di Gesù Cristo, che si terrà il giorno 7/10/2023 a partire dalle ore 19.00;

Considerato che, è necessario emettere apposita ordinanza di chiusura provvisoria al passaggio della processione delle strade in premessa, per permettere lo svolgimento della stessa in assoluta sicurezza;

Visto:

– gli artt. 1,5,6 e 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 del “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm. Ed int.;

– gli artt. 115, 116 e 117 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 così come integrato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e ss.mm. Ed int.;

DISPONE

il giorno 7 Ottobre 2023 a partire dalle ore 19.00 fino a cessate esigenze:

1. la chiusura momentanea al traffico veicolare durante il passaggio della processione religiosa, che si svolgerà come di seguito riportato;

partenza dalla Chiesa Parrocchiale,

Via Maestri del Lavoro,

via P. Giovanni XXIII,

via Appia,

via San Vincenzo de Paoli,

ritorno in Chiesa;

AVVISA

– Gli Agenti della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine sono incaricate di curarne l’osservanza;

– Gli organi di polizia locale e le altre forze dell’ordine in caso di necessità potranno ordinare ogni altra disposizione ritenuta opportuna al fine di garantire la sicurezza;

Viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza:

Al comando di Polizia Locale;

Alla Protezione Civile del Comune;

Al richiedente.

All’Ufficio segnaletica;

All’Ufficio Mobilità, Manuela Brienza”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)