A Potenza riapertura dell’Autogrill: “Non si è ottenuta la proroga per l’attività di distribuzione del carburante. Produrrà il licenziamento di 7 lavoratori”

Riceviamo e pubblichiamo una nota delle Federazioni Regionali Lavoratori Commercio Turismo e Servizi:

“Il 17/11/2022 grazie al lavoro del Prefetto delle organizzazioni sindacali, dell’Assessore Galella e di Anas si è ottenuto la riapertura dell’Autogrill e definito la strada per risolvere l’annosa problematica dell’area di servizio sita al Km. 49+900 Carreggiata Sud del raccordo autostradale.

Nella giornata di ieri la società Ferrara srl a seguito dell’incontro in Regione Basilicata con la Dott.ssa Mitidieri e del Curatore Fallimentare dott. Di Bisceglie in continuità con quanto stabilito nel tavolo Prefettizio, ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali che non si è ottenuta la proroga per l’attività di distribuzione del carburante che terminando il 31/12/2022 produrrà il licenziamento di 7 lavoratori.

Di fatto si è disatteso a quanto stabilito nel tavolo Prefettizio.

Pertanto la FILCAMS CGIL e la UILTUCS UIL chiedono l’intervento autorevole del Prefetto per mettere la parola fine su questa vicenda”.

