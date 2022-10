A Potenza riapre questa Boutique Solidale: un tuo vestito dismesso può essere un tesoro. Ecco i dettagli

A Potenza riapre la Boutique Solidale Santa Chiara.

Come fanno sapere gli organizzatori:

“Si tratta di un progetto frutto della collaborazione tra l’Associazione Sinergie Lucane e la Parrocchia Santa Chiara, inaugurato e benedetto lo scorso 9 Maggio dal nostro Arcivescovo, S. E. Mons. Salvatore Ligorio.

È un’opera di carità che da quest’anno estenderà il suo servizio, ricomprendendo oltre la città di Potenza, l’intera Diocesi di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo, un servizio pensato non solo per distribuire indumenti, ma per accogliere, ascoltare e incontrare con dignità e senso di corresponsabilità i fratelli e le sorelle.

Coloro che ci visiteranno potranno scegliere capi di abbigliamento nuovi, avendo la possibilità di provarli nei camerini, proprio come in una boutique.

Consapevoli che il ‘Miracolo della Moltiplicazione’ comincia dalla generosità della condivisione e della corresponsabilità di tutti,

gioiremo per il contributo di quanti vorranno unirsi a noi per rendere, in un tempo e con un orizzonte di incertezza economica e accresciuta povertà materiale (e non solo), questo servizio adeguato alle domande che arriveranno.

La boutique sarà aperta a partire dal 31 Ottobre 2022 secondo il seguente calendario:

Lunedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

Giovedì: dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Per ogni informazione potete contattarci ai numeri di seguito riportati:

Emanuela: 335/467267;

Gianfranco:328/9488690;

Paola: 333 465 5445″.

