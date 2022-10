A Potenza una fine di ottobre con temperature anomale: quanto durerà l’ondata di caldo? Ecco le ultime previsioni

Siamo ormai prossimi al ponte di Halloween e Ognissanti: da Sabato 29 Ottobre a Martedì 1 Novembre si potrà approfittare per stare all’aperto grazie a giornate di stampo più tardo estivo che autunnale, con temperature fortemente sopra le medie.

Ma che tempo ci aspetta su Potenza nel fine settimana?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 29 Ottobre, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 21°C, la minima di 10°C.

Domenica 30 Ottobre bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 11°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)