A Potenza si è rotta una conduttura, locali allagati e traffico deviato in queste strade! I dettagli

Incidente idrico stamattina a Potenza.

Una conduttura sotterranea, come spiega rainews, “si è rotta in Via Nicola Sole, causando un allagamento che ha interessato diversi locali nella parallela Via Torraca.

L’acqua, defluita sottoterra, ha raggiunto e invaso i locali, causando danni ancora da quantificare.

Sul posto, sono intervenuti i tecnici di Acquedotto Lucano e due squadre dei Vigili del Fuoco di Potenza, attualmente al lavoro per riparare la conduttura e ripulire i locali allagati.

Nel frattempo, la Polizia Locale è impegnata a gestire il traffico cittadino, deviando i veicoli e bloccando gli accessi in direzione Viale Marconi sia su Via Torraca sia su Via Nicola Sole”.