Potenza: ecco l’augurio ai fedeli di Mons. Ligorio, nella sua ultima Pasqua alla guida dell’arcidiocesi

“In questo augurio che rivolgo a tutti, nell’ultima Pasqua che celebro insieme a voi come pastore di questa diocesi, non possono non ricordare a me e a voi che la Resurrezione di Gesù ha anche un suo risvolto umano e sociale”.

Lo scrive l’amministratore apostolico di Potenza, mons. Salvatore Ligorio, nel suo messaggio per la Pasqua.

Continua dicendo:

“Siamo alla vigilia di una importante scadenza elettorale che interpella tutti e sento di dover rivolgere un caldo invito a non disertare la partecipazione alle urne e allo stesso tempo a pretendere dai candidati risposte concrete, veritiere, credibili e fattibili ai bisogni della gente.

Rivolgo un forte appello alla responsabilità dei candidati a mettersi al servizio del bene comune e della dignità delle persone che incontrano, evitando proclami sterili, promesse irrealizzabili destinate ad aumentare la sfiducia degli elettori.

Superate la logica del favore personale e individuale, per estirpare la malapianta del clientelismo e della raccomandazione, che accontenta i singoli e spegne il senso di comunità.

Chiedo fermamente che si dia spazio al merito e alle capacità dei nostri ragazzi.

Non ci sarà alcun futuro per questa terra se non si prende di petto il problema dei giovani; se non si sarà fermata la vera e propria emorragia da cui la Basilicata è afflitta”.