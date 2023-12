A Potenza tanti imperdibili eventi natalizi! Ecco il cartellone completo

“Sarà un Natale 2023 all’insegna della qualità della proposta culturale, con il presepe del maestro Artese, concerti in chiesa, mostre, spettacoli teatrali, di magia, mercatini, luminarie artistiche e tante altre iniziative pensate, volute e realizzate per coinvolgere le famiglie, tutti i potentini e quanti vorranno trascorrere parte delle festività nel capoluogo lucano, all’insegna del divertimento, della socialità e della condivisione”.

Questo l’incipit della presentazione di ‘Potenza del Natale 2023’, con il quale l’assessore alla Cultura e al Turismo Stefania D’Ottavio ha aperto l’incontro con i giornalisti per illustrare le iniziative previste per le festività di fine anno.

“Oltre cento le associazioni interessate dalle diverse attività e alle quali va la riconoscenza dell’Amministrazione, la volontà di coinvolgere altre zone della città oltre al centro storico.

Ha affermato l’assessore D’Ottavio:

“Quella dei Mercatini di Natale ‘diffusi’, sia in piazza Mario Pagano e piazza Matteotti, sia nella Villa di Santa Maria è un’idea posta in essere per ampliare gli spazi cittadini dedicati al Natale, ma lo spazio più importante resta il tempo che riusciremo a dedicarci e a dedicare a quanto abbiamo di più caro, le nostre famiglie, trascorrendo in serenità e armonia questo che auguro possa essere davvero un periodo gioioso dell’anno.

In chiusura annuncio che si sta lavorando per avere un artista che sappia entusiasmare i giovani per il concerto della notte di Capodanno in piazza Mario Pagano, ma siccome ci piacciono le sorprese, ne riveleremo il nome solo nei prossimi giorni”.

Ecco il cartellone completo.