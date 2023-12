Per i giovani potentini spettacoli, giochi, gite: aperte le iscrizioni alle Attività del “Bell’Inverno 2023″. I dettagli

Il Comune di Potenza comunica che dal 12 Dicembre e fino all’esaurimento dei posti messi a disposizione, sono aperte le iscrizioni per la partecipazione alle Attività per il “Bell’Inverno” 2023.

L’Ufficio “Servizi Sociali” del Comune di Potenza intende confermare e potenziare i servizi nei confronti delle famiglie con figli minori durante la sospensione delle attività scolastiche, al fine di consentirne una più serena gestione degli stessi e l’accesso a servizi finalizzati ad accrescere il bagaglio esperienziale, culturale e sociale della popolazione più giovane.

L’Unità di Direzione Servizi alla Persona ha deciso di finanziare le attività per i minori da 7 a 17 anni anche nel periodo invernale ampliando l’offerta dei Servizi:

per i minori seguiti dal Servizio Sociale Professionale,

per i minori provenienti dalla cittadinanza.

Il programma delle attività prevede:

Un Campo natura residenziale dal 27 al 29 dicembre nel Parco Nazionale del Pollino, a cura del CEAS Il Cielo di Indra con base a Rotonda (massimo 30 partecipanti);

Un Campo multi-sportivo semiresidenziale nella giornata del 23 dicembre a Monticchio, a cura dell’Associazione Giovani Sordi Lucani (massimo 30 partecipanti);

Un Campo d’altura semiresidenziale presso la Valle dei cavalli nel Comune di Atella, a cura dell’Associazione Giovani Sordi Lucani, nella giornata del 04 gennaio 2024 (massimo 30 partecipanti);

Tre pomeriggi di giochi da tavolo natalizi a Potenza presso la sede di Centostrade interamente a cura di educatori ed educatrici della cooperativa;

Spettacolo di clownerie a Potenza all’aperto presso Parco Iosa a Rione Lucania con sede alternativa al chiuso in caso di maltempo, a cura dell’associazione culturale Il Centiforme.

Si invitano i genitori ad autorizzare la partecipazione dei propri figli, in età compresa fra i 7 e 17 anni, compilando il modello di domanda che sarà disponibile da lunedì 12 dicembre e consegnandolo a mano presso l’ufficio di Segretariato Sociale sito in Via N. Sauro 2° piano – Palazzo della Mobilità – a partire dalle ore 10 del 12/12/2023.

Si precisa che le domande saranno accette sino ad esaurimento dei posti messi disposizione dall’Amministrazione Comunale e verrà data priorità ai minori residenti a Potenza.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Segretariato Sociale dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e Martedì e Giovedì dalle 16:00 alle 17:30 al numero 0971415128.