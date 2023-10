A Potenza tutto pronto per due bellissime serate tra divertimento e buona musica. I dettagli

L’Associazione Comitato Rione Cocuzzo di Potenza, torna in piazza il 21 e 22 ottobre con la 1° edizione del “festival beer”.

La mission è sempre la stessa: aggregare.

Per il Presidente Domenico Samela e il Vice Presidente Daniele Caiazzo:

“non c’è futuro se non si fa un lavoro di aggregazione, in modo da far conoscere il quartiere anche alle persone che non ci vivono.

Tutti i membri dell’associazione stanno lavorando sodo per migliorare la viabilità, la vivibilità, per dare lustro a una zona da sempre poco considerata e, spesso, vittima del pregiudizio.

L’Associazione crede fortemente che il Serpentone possa offrire tanto, per questo motivo, chiediamo alla classe politica maggiore attenzione e maggiore luoghi di aggregazione.

Sport, cultura, teatro, sono il mezzo per uscire dall’isolamento!

Ringraziamo chi crede in noi e ci da costantemente una mano, dalle attività commerciali ai residenti.

Ora non vi resta che partecipare perché saranno due serate bellissime; tanto divertimento per i bambini, diretta con Radio Potenza Centrale, il Vincenzo Lauria Show, corteo di auto d’epoca, esibizione degli Arcieri Lucani e tanta musica con Dj Albert feat Dj Misu, Alex Gabry e Genny Tulipano.

Forza Rione Cocuzzo”.

Di seguito il programma.

