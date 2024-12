A Potenza tutto pronto per la Festa della Musica che darà il benvenuto al nuovo Anno! Ecco le informazioni da sapere

Informazioni utili dal Comune di Potenza per assistere a ‘𝗟𝗮 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮…𝗯𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗔𝗻𝗻𝗼 𝗡𝘂𝗼𝘃𝗼’ in programma in piazza Mario Pagano, con inizio un quarto d’ora dopo la mezzanotte (31 dicembre 2024/1° gennaio 2025):

“Lo sforzo organizzativo messo in campo dall’Amministrazione comunale e dagli uffici comunali è all’insegna della 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮;

in primis con l’emissione delle ordinanze – già pubblicate sul sito ufficiale del Comune – volte a garantire il rispetto delle normative vigenti e del vivere civile; con l’occasione si vuole ulteriormente ribadire il “𝒅𝒊𝒗𝒊𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒔𝒐𝒎𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒊𝒕𝒂 𝒅𝒊 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒍𝒄𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊, 𝒊𝒍 𝒅𝒊𝒗𝒊𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒊𝒕𝒂 𝒑𝒆𝒓 𝒂𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒂𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒆 𝒃𝒆𝒗𝒂𝒏𝒅𝒆 𝒊𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊 𝒅𝒊 𝒗𝒆𝒕𝒓𝒐, 𝒊𝒍 𝒅𝒊𝒗𝒊𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒅𝒆𝒕𝒆𝒏𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒛𝒐 𝒅𝒊 𝒔𝒑𝒓𝒂𝒚 𝒖𝒓𝒕𝒊𝒄𝒂𝒏𝒕𝒊” (Ordinanza sindacale n. 160/2024); a questi divieti si aggiunge e si ribadisce il “𝒅𝒊𝒗𝒊𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒂𝒄𝒄𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒐𝒅 𝒆𝒔𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒊 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊 𝒐 𝒎𝒂𝒏𝒖𝒇𝒂𝒕𝒕𝒊 𝒑𝒊𝒓𝒐𝒕𝒆𝒄𝒏𝒊𝒄𝒊” (Ordinanza sindacale n. 161/2024).

Si invita l’utenza a desistere dal violare le suddette ordinanze, in quanto saranno stringenti i controlli ai varchi di accesso al concerto ‘La Festa della Musica…benvenuto all’Anno Nuovo’ in programma in piazza Mario Pagano; al contempo, 𝒔𝒊 𝒊𝒏𝒗𝒊𝒕𝒂 𝒍’𝒖𝒕𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒂𝒍 𝒓𝒊𝒔𝒑𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒔𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒊𝒎𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒕𝒆 𝒅𝒂𝒍𝒍𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒛𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒆 𝒆 𝒂𝒍 𝒓𝒊𝒔𝒑𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒔𝒆𝒈𝒏𝒂𝒍𝒆𝒕𝒊𝒄𝒂 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂𝒍𝒆 al fine di consentire l’ordinato afflusso e deflusso degli spettatori e/o scongiurare criticità per l’accesso a mezzi di soccorso e/o d’istituto.

L’Amministrazione invita, quindi, a servirsi del trasporto pubblico; infatti è possibile raggiungere il Centro Storico, utilizzando gratuitamente: il parcheggio su Viale dell’Unicef, gli ascensori e le scale mobili, tutti attivi fino alle ore 4 del primo gennaio; 𝒇𝒂 𝒆𝒄𝒄𝒆𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒍’𝒊𝒎𝒑𝒊𝒂𝒏𝒕𝒐 𝒎𝒆𝒄𝒄𝒂𝒏𝒊𝒛𝒛𝒂𝒕𝒐 “𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂” (Viale Marconi – Viale Dante – Piazza XVIII Agosto) 𝒄𝒉𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒂’ 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐𝒓𝒂𝒏𝒆𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒄𝒉𝒊𝒖𝒔𝒐, 𝒑𝒆𝒓 𝒖𝒏 𝒈𝒖𝒂𝒔𝒕𝒐; in alternativa dalla fermata in Viale Marconi è possibile raggiungere il Centro Storico (Piazza XVIII Agosto) utilizzando la Linea 1A del servizio di trasporto su gomma con i seguenti orari:

GIORNI FERIALI: 7.35 – 8.15 – 9.00 – 9.40 – 10.20 – 11.00 – 11.40 – 12.20 – 13.00 – 13.40 – 14.10 – 15.04 – 16.04 – 17.04 – 18.04 – 19.04 – 20.04

GIORNI FESTIVI: 8.04 – 9.04 – 10.04 – 11.04 – 12.04 – 13.04 – 16.04 – 17.04 – 18.04 – 19.04 – 20.04 – 21.04.

Sarà anche garantita la presenza di una squadra dell’Azienda Comunale di tutela Ambientale per assicurare la decorosa fruizione degli eventi in programma.

Buon Divertimento!”.