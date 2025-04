Bella: arriva il “Permesso rosa” a sostegno delle donne in gravidanza. I dettagli

Novità a Bella sui parcheggi.

Le donne in stato di gravidanza e i genitori di bambini fino a due anni di età, residenti nel Comune di Bella, avranno la possibilità di parcheggiare la propria auto in specifiche aree di sosta, definite “stalli rosa” istituiti sul territorio nazionale.

L’Amministrazione Comunale di Bella si è dotata, con l’approvazione in Consiglio Comunale del 1 aprile 2025, del Regolamento comunale per la disciplina della sosta negli “stalli rosa”, destinati ai veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

Il regolamento disciplina le modalità per la richiesta ed il rilascio del “permesso rosa” per la sosta negli stalli cosiddetti “rosa” riservati ed istituiti sul territorio nazionale ai sensi del Nuovo Codice della Strada.

Ha dichiarato la Vice sindaca Angela Carlucci:

“Con l’approvazione di questo regolamento l’Amministrazione Comunale ha inteso tutelare, favorire ed agevolare la mobilità e la sosta delle gestanti e dei neo-genitori, laddove è difficoltoso reperire un posto auto, come nelle zone più nevralgiche di un centro abitato e in prossimità di strutture e servizi, riconoscendo l’elevato valore della maternità, della genitorialità e della famiglia.

I contrassegni o permessi rosa rappresentano un enorme contributo sociale che sarà rafforzato dall’istituzione degli “stalli rosa” anche sul territorio comunale.

Un regolamento, quindi, che rappresenta, un piccolo ma significativo esempio di attenzione, di aiuto e sostegno alle donne e alle famiglie in una fase della loro vita caratterizzata da nuove e particolari esigenze”.

Il “Permesso rosa”, valido in tutta Italia, verrà rilasciato dalla Polizia Municipale del Comune di Bella a seguito della richiesta inoltrata dai residenti aventi diritto, su apposito modello, parte integrante del Regolamento stesso.