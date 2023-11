A Potenza un coro gospel per dare voce a chi con ce l’ha! L’iniziativa

Dare voce a chi non ce l’ha: le donne che subiscono abusi e violenza, in particolare quelle vittime di tratta, accolte e assistite grazie al progetto “Persone non schiave” gestito dalla Cooperativa sociale Adan.

È a questa iniziativa, infatti, che sarà devoluto l’incasso del concerto organizzato dall’Associazione Italiana Donne Medico di Potenza, dal Soroptimist club, dall’Inner Wheel, dall’Ande, in collaborazione con Ateneo Musica Basilicata.

Mercoledì 29 novembre, alle ore 20:00, nella Chiesa di S. Anna, il coro gospel Voices’ Power, un ensemble tutta al femminile che riscuote sempre molto successo, si esibirà nell’ambito degli eventi organizzati in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

La tratta degli esseri umani è un fenomeno inaccettabile, che nega ogni diritto alle persone ed ha anche sulle vittime conseguenze devastanti sul piano della salute fisica e psicologica.

Il concerto vuole essere l’occasione per ribadire la necessità di lavorare tutti alla costruzione di una società aperta e accogliente, che riconosca nell’altro un valore e non una minaccia.

Di seguito la locandina con i dettagli.